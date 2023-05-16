İçişleri: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi; 3 asker şehit oldu (2)
Güncel Haberler
YARALI JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDUİçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma personelinin şehit olduğunu, operasyonda şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı.
YARALI JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma personelinin şehit olduğunu, operasyonda şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında ağır yaralı jandarma personelimiz şehit olmuş, şehit sayımız 3'e yükselmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel