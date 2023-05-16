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İçişleri: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi; 3 asker şehit oldu (2)

İçişleri: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi; 3 asker şehit oldu (2)

Güncel Haberler

YARALI JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDUİçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma personelinin şehit olduğunu, operasyonda şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı.

YARALI JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma personelinin şehit olduğunu, operasyonda şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında ağır yaralı jandarma personelimiz şehit olmuş, şehit sayımız 3'e yükselmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı Jandarma Şırnak Güncel Haberler

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