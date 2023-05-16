İçişleri: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi; 2 asker şehit oldu
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 güvenlik korucusu ve 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığını açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 güvenlik korucusu ve 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, dün Şırnak-merkez Bestler Dereler bölgesinde SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 1 PKK/KCK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Bölgede operasyonlar sürerken, bugün arama faaliyeti sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist daha silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda, 2 jandarma personeli şehit olurken, 1 güvenlik korucusu ve 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığı belirtildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.