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İçişleri: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi; 2 asker şehit oldu

İçişleri: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi; 2 asker şehit oldu

Güncel Haberler

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 güvenlik korucusu ve 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 güvenlik korucusu ve 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, dün Şırnak-merkez Bestler Dereler bölgesinde SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 1 PKK/KCK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürerken, bugün arama faaliyeti sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist daha silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda, 2 jandarma personeli şehit olurken, 1 güvenlik korucusu ve 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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