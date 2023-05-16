İçişleri: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi; 2 asker şehit oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 güvenlik korucusu ve 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 güvenlik korucusu ve 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, dün Şırnak-merkez Bestler Dereler bölgesinde SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 1 PKK/KCK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.