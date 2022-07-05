İçişleri'nden 'Kurban Bayramı' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 il valiliğine, kara yollarında alınacak trafik tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi. Bu kapsamda ülke genelinde, emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde, günlük 17 bin 529 personel olmak üzere bayram tatili süresince 210 bin 352 personelin görev yapacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, denetim ve can kaybı arasında ters orantılı ilişki bulunduğu gerçeğinden hareketle trafik ekiplerinin özellikle şehirler arası kara yollarında ve şehir içi ana güzergahlarda ekip ve yaya olarak görünür olması istendi. Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün aynı döneme rastlamasına bağlı olarak kara yolu üzerindeki turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerde ve seyahat sürelerinde artış olacağı ve bu nedenle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi istendi. Bu kapsamda trafik denetimlerinin 7 Temmuz'da başlayacağı ve 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.

Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları (standart dışı renkte daha güçlü ampul ve ışık veren ya da güçlü beyaz led ampul vb.) ile harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla asayiş ekipleriyle birlikte müşterek denetimler yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten menedilecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının koruma başlığı ve gözlüğü kullanmasının trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri artırılacak. Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik 24.00-02.00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda denetimlere ağırlık verilecek. Araç trafiğiyle birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı değerlendirilen kurban satış/kesim alanları, şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, yaya güvenliğini sağlayacak şekilde ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacak. Bayram tatili süresince ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 210 bin 352 personel görev yapacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel