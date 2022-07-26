İçişleri'nden 'boğulmaların önlenmesi tedbirleri' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son dönemde yaşanan boğulma vakalarına karşı valilikleri uyardı. Bakanlık gönderdiği genelge ile valiliklerden sosyal donatı alanları yeterli görülen ve can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet ve benzeri yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar yüzme alanı olarak belirlenmesini ve kamuoyuna duyurulmasını istedi.

Bakanlıktan, 81 il valiliğine gönderilen 'Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler' konulu genelgede, 2022 yılında yaşanan 476 suda boğulma olayında 244 kişinin hayatını kaybettiği, 287 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin aktarıldığı genelgeye göre; sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet ve benzeri yüzülebilir yerler, her yıl mart ayının sonuna kadar yüzme alanı olarak belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Bu alanların dışında kalan deniz, göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akar Su, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı gibi alanlarda suya girilmesine müsaade edilmeyecek. Bu alanlara yönelik ilave tedbirler planlanacak. Yüzme alanlarında kıyıdan itibaren 200 metreye kadar yüzme sınırları, yüzer donanımlarla işaretlenecek ve bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uyarıcı levhalar bulundurulacak. Bu alanlara, her türlü motorlu veya motorsuz deniz aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, gösteri ve benzeri herhangi bir aktivite yapılması engellenecek.

Okullarda çeken akıntı, sulama kanallarında, barajlarda ve insan sağlığı ile can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında eğitimler verilecek. Üniversiteler ve diğer paydaş kurum ve kuruluşlar aracılığıyla kamuoyunda farkındalığı artırıcı panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek. Turizm merkezleri başta olmak üzere yoğun olarak denize girilen yerlerde 'Boyunuzu Geçebilir', 'Çeken Akıntı', 'Alkollü Şekilde Denize Girmek Risklidir', 'Yüzme Bilmeden Denize Girmek Tehlikelidir', 'Kayalıklardan Atlamak Hayati Tehlike Taşır' gibi uyarıcı ibareler içeren broşürler dağıtılacak. İl ve ilçelerde paydaş kurum, kuruluşlarla iş birliği içerisinde yüzme kursları, programları düzenlenecek. İsteklilere cankurtaranlık eğitimi verilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel