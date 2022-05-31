İÇİŞLERİ: DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANS KAYNAKLARININ DEŞİFRE EDİLMESİNE YÖNELİK 12 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler

İÇİŞLERİ: DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANS KAYNAKLARININ DEŞİFRE EDİLMESİNE YÖNELİK 12 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanlığı: DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı : DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Güncel