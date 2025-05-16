İçişleri Bakanlığından güvenlik koruculuğunun 40. yılına özel paylaşım

İçişleri Bakanlığından güvenlik koruculuğunun 40. yılına özel paylaşım
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İçişleri Bakanlığı, güvenlik koruculuğunun 40. yılını kutladı.

İçişleri Bakanlığı, güvenlik koruculuğunun 40. yılını kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, güvenlik koruculuğunun 40. yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"40 yıldır terör karşısında yılmadan duran güvenlik korucularımız, şanlı bayrağımızın gölgesinde ömürlerini vatanlarına adadı. Şehitlerimizi rahmetle, kahramanlarımızı hürmetle anıyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım ilerlediğimiz, kardeşliğimizi daha da büyüttüğümüz bu tarihi günlerde güvenlik korucularımızın 40. yılını tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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