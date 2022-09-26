İçişleri Bakanlığından Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması Güncel Haberler İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlara sarılarak stada sokulduğu değerlendirilen görsellerle ağır provokasyonun hedeflendiği belirtildi. Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek isteyenlere hiçbir şartta fırsat verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı. Güncel Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş Türkiye Futbol Federasyonu İçişleri Bakanlığı Diyarbakır Bursaspor Güncel Haberler

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