İçişleri Bakanı Yerlikaya, 20 İl Roman Saha Koordinatörleri ile Toplantı Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilin Roman Saha Koordinatörlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili birim amirlerinin ve 20 ilin Roman Saha Koordinatörlerinin katılımıyla toplantı yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız bünyesinde kurulan Roman Koordinasyon Merkezimiz, Roman vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet, yardım, kamu hizmetlerine erişim sağlanması ve sosyo ekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesine ilişkin çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Biz biriz, beraberiz."