Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 20 İl Roman Saha Koordinatörleri ile Toplantı Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilin Roman Saha Koordinatörleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Roman vatandaşlarının eğitim, sağlık, istihdam ve sosyo ekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi konularında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilin Roman Saha Koordinatörlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili birim amirlerinin ve 20 ilin Roman Saha Koordinatörlerinin katılımıyla toplantı yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız bünyesinde kurulan Roman Koordinasyon Merkezimiz, Roman vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet, yardım, kamu hizmetlerine erişim sağlanması ve sosyo ekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesine ilişkin çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Biz biriz, beraberiz."

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Politika Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı

Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Canfeza ne demek? Canfeza isminin anlamı Bir Gece Masalı Kürşat kim? Kürşat gerçekte kim? Bir Gece Masalı Mahir kim? Mahir gerçekte kim? Bir Gece Masalı Canfeza kim? Canfeza gerçekte kim? Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mamma Mia ne demek? Embesil ne demek? Kirve ne demek? Paralimpik T20 nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı izleme link var mı?
title