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Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika gündem haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'de 551 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'de 551 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu' başlatıldı. Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca yürütülen operasyonda; jandarma komando, asayiş komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 551 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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