İçişleri Bakanlığı yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenleyecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanlığı yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenleyecek

AA - Barış Gündoğan - Güncel
 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenleyecek

İçişleri Bakanlığınca yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenlenecek.

İçişleri Bakanlığınca yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenlenecek.

Alınan bilgiye göre, ramazan ayı süresince ülke genelinde toplumun farklı kesimleri, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenleyen İçişleri Bakanlığı yetimleri de unutmadı.

Bakanlık, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle yarın ülke genelinde iftar verecek.

İftar programı illerde valilikler ve ilçelerde ise kaymakamlıklarca düzenlenecek.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Şehit, İftar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title