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İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

AA - Tanju Özkaya - Güncel
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İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanlığı, sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığının suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi.

Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.

AA / Tanju Özkaya - Güncel

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