İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 1 milyon gönüllü geri dönüşte son aşamaya gelindi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Uzun süredir çalışmaları devam eden, 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak olan çalışmalar son aşamaya gelmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital altyapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor. Türkiye'de kaç düzenli göçmen var, kaç ikamet izinli var, veya kaç düzensiz göçmen yakalanmış, sistem bunu otomatik olarak hesaplar ve hatasız şekilde bize gösterir. Kimse kusura bakmasın, elinde böyle bir sistem olmayan birisinin ister parti başkanı olsun, ister milletvekili, ister tıp profesörü olsun, Türkiye'deki göçmen sayısıyla ilgili verdiği bilgi, hayal ürünüdür. Biz idare olarak ' Türkiye'de şu kadar göçmen var' dediğimizde bunları isim isim sayabiliriz" dedi.

Çataklı, 2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 324 operasyon yapıldığını söyledi. Çataklı, bu operasyonlarda aralarında Turuncu kategoride aranan Hakkari sözde bölge sorumlusu 'Reber' kod adlı Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini, etkisiz hale getirilen teröristlerden 63'ünün PKK/KCK, 31'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu kaydetti.

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- İsmail Çataklı'nın açıklamaları

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Haber- Kamera: Nursima ÖZONUR- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA,