İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka- 17 Operasyonu kapsamında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka- 17 Operasyonu kapsamında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Beytüşşebap kırsal alanında, 4 Temmuz 2022 tarihinde, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka- 17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Beytüşşebap Jandarma Komando Şırnak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.