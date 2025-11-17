İçişleri Bakanlığı'nın 2026 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... İdris Şahin: "Bu Kadar Çok Operasyon Yapılıyorsa Neden Suç Oranları Düşmüyor?"

(TBMM) - Yeni Yol Grubu Milletvekili İdris Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, "Bu kadar çok operasyon yapılıyorsa neden suç oranları düşmüyor? Neden uyuşturucu kullanımı son on yılda bu kadar yaygınlaştı? Neden organize suç örgütleri, mafya yapılanmaları yeniden güç kazandı? Neden vatandaşımız kendini güvende hissetmiyor" diye sordu. Şahin, AFAD'ın doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının daha uygun olacağını belirtti.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

Yeni Yol Grubu adına söz alan milletvekili Birol Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün keşke uyuşturucu bataklığını nasıl kuruttuğumuzu konuşabilseydik. Keşke yasa içi, yasa dışı; çevrim içi, çevrim dışı demeden tümüyle bahis meselesinden, kumar illetinden gençlerimizi, ailelerimizi nasıl kurtardığımızı konuşabilseydik. Keşke 'Mafya ve çeteleri artık sadece Latin Amerika dizilerinde görebiliyoruz' diyebilseydik. Keşke 'Kadınlarımız, kızlarımız, evlatlarımız, çocuklarımız işine, çarşısına, pazarına, okuluna güvenle gidip gelebiliyor' diyebilseydik. Keşke 'Emniyet görevlilerimiz başta olmak üzere, İçişleri personelimizin mesai koşullarının saatlerini düzelttik, ücretlerini iyileştirdik, emeklerinin karşılığını kendilerini eksiksiz verdik' diyebilseydik. Keşke 'Kayyım mı, kayyum mu?' diye sözlüklere bakmayı bir kenara bırakmış olabilseydik. Zamanımız kısa ama maalesef keşkelerimiz çok. Bugün, herhangi bir Emniyet mensubumuzu buraya çağırsak ve desek, herhangi bir Emniyet mensubumuza sorsak 'Hangi mahallede, kimler hangi maddeyi dağıtıyorlar, hangi esnafımıza kimler haraç bağlamış', onu tek tek gösterirler, bunlar biliniyor. Mafya, siyaset paslaşması biliniyor, uyuşturucunun sokak ayağı da ağababaları da siyaset ayağı da biliniyor ve ne yazık ki özellikle son yıllarda herkesin bildiği sırlar çoğaldı, altını çiziyorum, maalesef son yıllarda herkesin bildiği sırlar çoğaldı. Bu bilinenler karşısında yarın 'keşke' dememek için kararlı adımlar atma zamanı geldi, geçiyor."

Birol Aydın, bahis ve kumar reklamlarının spor müsabakalarında özendirici şekilde yer almasına iktidarın yeterince müdahale etmemesini eleştirdi. Polis intiharlarının arttığını da belirten Aydın, "Burada iki şey ön plana çıkıyor, biri mobbing, diğeri de kumar" dedi.

"Neden organize suç örgütleri, mafya yapılanmaları yeniden güç kazandı?"

Yeni Yol Grubu adına söz alan milletvekili İdris Şahin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sunumunda, olumlu ve somut adımların takdir edileceğini, eksik ve yetersiz kalan konuları ise dile getirmek ve kamuoyuyla paylaşmak zorunda olduklarını söyledi. Şahin, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanlık her yıl binlerce operasyonunun yapıldığını söylüyor, neredeyse her gün Bakanlığın sosyal medya hesaplarından Hollywood filmlerine taş çıkartan operasyon görüntüleri paylaşılıyor ama biz soruyoruz: Bu kadar çok operasyon yapılıyorsa neden suç oranları düşmüyor? Neden uyuşturucu kullanımı son on yılda bu kadar yaygınlaştı? Neden organize suç örgütleri, mafya yapılanmaları yeniden güç kazandı? Neden vatandaşımız kendini güvende hissetmiyor? Evet, kolluk kuvvetlerimiz canla başla çalışıyor, kendilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum ancak sistemde bir sorun yok mu Sayın Bakan? Biraz önce ifade ettiğiniz hırsızlık suç oranlarının, kadına karşı cinayet oranlarının azalmaları gerçekten takdire şayan. Anlattıklarınız eğer TÜİK'in verileri gibi makyajlı değilse ve gerçek rakamları ihtiva ediyorsa gerçekten tebrik ediyoruz, bu son derece kıymetli ve değerli; hem kadına karşı cinayet oranlarında hem de hırsızlık suç oranlarında bu çapta bir düşüşün olmuş olması fevkalade güzel."

Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını değerlendirirken, önleme ve eğitim programlarının ortaokullardan başlayarak rehberlik derslerinde zorunlu olarak verilmesi gerektiğini, bu çalışmaların Milli Eğitim, Aile ve Gençlik Spor Bakanlıklarıyla entegre yürütülmesi ve takibinin bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasının mücadeleye büyük ivme kazandıracağını söyledi.

"AFAD İçişleri Bakanlığı yerine doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlansın"

İdris Şahin, polis intiharları, ağır çalışma koşulları, mobbing ve özlük haklarındaki eksiklikler gibi personel sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade etti. Şahin, sınır güvenliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla göç ve sınır yönetimi hayati önemde, bunu hepimiz biliyoruz ancak burada ciddi bir yönetim boşluğu hissedilmekte. Gerek sınır güvenliği açısından Milli Savunma Bakanlığıyla entegre bir çalışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmediği, düzensiz göç meselesinde sokak düzeyinde toplumsal tepki, göçmen-yerli gerilimi ve kayıt dışılık sorunlarının öne çıktığı aşikar. Sınır güvenliği konusunda teknolojik sistemler kurulduğu ifade edilse de uluslararası suç örgütleri, kaçakçılık tünelleri, insan ticareti alanlarından hala haberler gelmekte, bu da gösteriyor ki Bakanlık vizyonu ve sahada uygulama arasında ciddi bir makas bulunmakta. Türkiye, bugün kontrolsüz göçün en yoğun yaşandığı ülkelerden biridir. İktidar yıllardır 'Güçlü sınır yönetimi' diyor ama sınırlarımız delik deşik, kaçak geçişler sürüyor, kayıt dışı göçmen sayısı belirsiz. Bakanlığın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla 100 binleri bulan düzensiz göçmenin belirtilen adreslerde bulunamadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Toplumun göçmenlere değil, bu karmaşayı yöneten beceriksizliğe tepkisi var. Biz diyoruz ki: Göç politikası, insani olmalı ama aynı zamanda planlı olmalı; ne nefret diliyle üretilebilir ne de denetimsiz bir bakışla sürdürülebilir. Sınır güvenliği duvar örmekle değil teknolojiyle, istihbaratla, diplomasiyle sağlanır ama siz ne yazık ki sınırları koruyamadığınız gibi bu meseleyi bir iç güvenlik krizine dönüştürdünüz."

Şahin ayrıca, AFAD'ın etkin çalışmadığını, afet yönetiminde ders alınmadığını ve AFAD'ın İçişleri Bakanlığı yerine doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının daha uygun olacağını söyledi.