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İçişleri Bakanlığı'ndan Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 319 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde düzenlenen 'Siberağ-12' operasyonlarında 319 şüphelinin yakalandığını ve operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, döviz ve kripto varlıkların ele geçirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik düzenlenen "Siberağ-12" operasyonlarında 319 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre,  İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 54 ilde düzenlenen "Siberağ-12" operasyonu sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"54 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik düzenlenen 'Siberağ-12' operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır. Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı bahisle mücadelemiz aralıksız devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Hatay, Aydın, Bursa, Batman, Muğla, Van, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Niğde, Denizli, Mardin, Ağrı, Karabük, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Rize, Tekirdağ, Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Ordu, Yalova, Aksaray, Amasya, Bartın, Bingöl, Çorum, Düzce, Giresun, Hakkari, Kars, Kırşehir, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta düzenlenen 'Siberağ-12' operasyonlarında şüphelilerin; Yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar alt yapısı sağlayan şirketler üzerinden, ülkemizde faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla; yasa dışı bahis sitesi için alt yapı hizmeti satın almak amacıyla "kripto varlık transferi yapmak" suçundan Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

İçişleri Bakanlığı'ndan Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 319 Gözaltı
Kaynak: ANKA / Güncel
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