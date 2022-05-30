İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere 'maske' genelgesi - Haberler

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın valiliklere gönderiği genelgeyle toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğuna son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımının devam edeceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgede, Covid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı. Genelgede, son günlerde Covid-19 vakalarının binin altında düşmesiyle birlikte salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımının devam edeceği kaydedildi. Ayrıca salgının seyrinin valilik ve kaymakamlıklarca dikkale takip edileceği, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirlerin ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacağı ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel