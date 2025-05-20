İçişleri Bakanlığı'ndan Vali Atamaları Hakkındaki İddialara Yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan Vali Atamaları Hakkındaki İddialara Yalanlama
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul dahil 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarını yalanlayarak, böyle bir çalışmanın olmadığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarını yalanladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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