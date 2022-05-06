İçişleri Bakanlığı'ndan 'Trafik Haftası' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine '7- 13 Mayıs Trafik Haftası' ile ilgili genelge gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü, takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası kapsamında, 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosunun (slogan) etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 11.00'de ülke genelinde eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerde vali, kaymakam ve kolluk amirlerinin katılımıyla vatandaşlara kampanya hakkında bilgilendirme yapılacak. www.trafik.gov.tr adresi üzerinden temin edilen 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosu görselleri billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel, ulusal basın yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar (otogar, havalimanı, AVM, otobüs, metro durakları ve benzeri) ve kurumsal iletişim sayfaları ve benzeri yerlerde kullanılacak ve asılacak.

İllerde bulunan emniyet kemeri simülasyon araçlarıyla halkın yoğun olanak bulunduğu alanlarda emniyet kemerinin önemini göstermek amacıyla uygulamalı eğitimler verilecek. Emniyet kemeri simülasyon aracı bulunmayan illerde ise yaşam tüneli bulunan denetim noktalarında emniyet kemeri kullanımı konusunda sürücü ve yolculara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel