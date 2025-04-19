İçişleri Bakanlığı'ndan Sokak Hayvanları İçin Proje

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sokak köpeklerinin saldırılarının önlenmesi, sokak hayvanlarının daha doğal ve düzgün alanlarda yaşamı için ilk etapta 51 ilde harekete geçti. 51 ilde valiler öncülüğünde doğal yaşam alanları oluşturulması için çalışma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, sokak hayvanlarının saldırıları nedeniyle yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarının önüne geçilmesi hem de bu hayvanların daha doğal ve temiz ortamlarda hayatlarını sürdürebilmesine yönelik proje başlattı. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevlendirmesiyle bakan yardımcıları Münir Karaloğlu, Bülent Turan, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş, 30 büyükşehir dışındaki 51 ile gönderildi. Bakan yardımcıları, Ramazan Bayramı'ndan sonraki süreçte aralarında görev dağılımı yapıp, 51 ili tek tek ziyaret ederek, bu illerde valililer başkanlığında belediye başkanları, il özel idaresi ve ilgili yetkililerle, sokak hayvanlarına ilişkin barınakları inceledi. Bakan yardımcıları, bu barınaklara ilaveten, bu 51 ilin tamamında oluşturulacak doğal alanların belirlenmesine yönelik çalışmalara katıldı.

TOPLANTI VE İNCELEMELER YAPILDI

Proje kapsamında 51 ilden 44'ü, 4 bakan yardımcısı tarafından ziyaret edilerek ilgili toplantılar ve incelemeler yapıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, proje kapsamında Karaman, Çankırı, Çorum, Isparta, Burdur, Bolu, Düzce, Yalova, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bilecik'e gitti. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da Bartın, Karabük, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'yi ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ise Muş, Siirt, Şırnak, Afyonkarahisar, Uşak, Sinop, Amasya, Aksaray, Adıyaman, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl illerine gitti. Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam da Kütahya, Osmaniye, Nevşehir, Kilis, Niğde, Bitlis, Kırşehir, Kırıkkale illerini ziyaret etti.

DETAYLARI BAKAN YARDIMCISI ANLATTI

Proje kapsamında Isparta ve Burdur illerine ziyarette bulunan Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, projenin il özel idaresi bulunan 51 ilde valilerin liderliğinde, mevcut belediye barınaklarına ilaveten sokak hayvanları için doğal yaşam alanları oluşturulması, sahipsiz köpeklerin sokaktan toplatılması, aşılanması, kısırlaştırılması, küpelenmesi, dijital kayıt altına alınması, mümkünse sahiplendirilmesi, sahiplendirilmeyenlerin doğal yaşam alanlarında yaşamlarını devam ettirmesini içerdiğini anlattı.

'YAŞLISI CAMİYE, ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR'

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun belediyelerden bunları istediğini ifade eden Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Aslında valilerin buradaki tek sorumluluğu; özel idare bölgesindeki sahipsiz köpekleri toplayıp, en yakın barınağa teslim etmek. Ama olay çok büyüdüğü için ancak valilerin liderliğinde bu işin çözülebileceğini düşündüğü için Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın bir projesi bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın İçişleri Bakanımıza ve Tarım Bakanımıza talimatı var. Yasanın mutlak uygulanması, artık milletin sahipsiz hayvanlar meselesinden; yaşlısı camiye gidemiyor, çocuklar okula gidemiyor, bu sahipsiz hayvanlar yüzünden. Bu problemin Türkiye gündeminden çıkarılması için yoğun çalışma var. Valiler bu işe liderlik yapıyor. 4 bakan yardımcısı 51 vilayeti kendi arasında paylaştı. Hepimiz il il gezip, bu çalışmaları yerinde ziyaret ediyoruz" diye konuştu.

HAYVAN BAKIMEVLERİNE İNCELEME

51 ilden sonra ikinci etapta 30 büyükşehir belediyesi ile ilgili yine valilerin liderliğinde yeni projeler olacağını açıklayan Karaloğlu, "Sahipsiz hayvanlar meselesinin çözümüne ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere ilk etapta 51 ilimizde hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinin incelenmesi ile bunlara ilave oluşturulacak doğal yaşam alanlarının oluşturulması çalışmaları başladı. Yunus Emre gibi 'Yaradılanı sevdik, yaradandan ötürü.' Sokak hayvanları meselesinin çözümüne destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: ARŞİV