İçişleri Bakanlığı'ndan Sağanak Uyarısı

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel kuvvetli, Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.