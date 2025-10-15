Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Radar Cezaları Hakkında Açıklama

İçişleri Bakanlığı, radar cezalarıyla ilgili sosyal medyada yayımlanan iddiaların doğru olmadığını belirtti. Yeni düzenlemede sürücülere tanınan tolerans payının kaldırılmadığı vurgulandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, "Karayolları Trafik Kanunu değişiklik taslağına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kanun taslağında, hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/dışı ayrımı yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, "radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı ve hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği" yönündeki iddiaları yalanladı. İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır.

Bu kapsamda; yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına yüzde 10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
