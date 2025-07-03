İçişleri Bakanlığı’ndan Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

İçişleri Bakanlığı’ndan Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
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İçişleri Bakanlığı, 11 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı yaptı. Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle bugün 11 il için sarı kodlu uyarı, yarın ise 2 il için turuncu ve 8 il için sarı kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle bugün 11 il için sarı kodlu uyarı, yarın 2 il için turuncu ve 8 il için sarı kodlu uyarı verildiği ifade edildi. Uyarı verilen il valiliklerinin bilgilendirildiği ve turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, "4 Temmuz 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. 4 Temmuz 2025 Cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenmektedir. Bugün ve yarın Adana ve Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman çevreleri, Sivas, Kayseri ve Niğde'nin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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