İçişleri Bakanlığı'ndan İran'dan Göç İddialarına Yanıt

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İran'dan Türkiye'ye yönelik herhangi bir göç hareketliliğinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformları üzerinden dolaşıma sokulan, İran'dan Türkiye'ye göç yaşandığı ile ilgili iddialar doğru değildir. Tüm hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleri ile 7/24 esasına dayalı olarak kontrol edilmektedir. Olası bir göç hareketliliğinin gözlemlenmesi için sınır kapılarımızdaki giriş-çıkış sayıları dikkatle takip edilmektedir ve bir göç hareketliliği söz konusu değildir. Ülkemize İran'dan yapılan giriş sayılarında 13 Haziran 2025 tarihi öncesine göre artış olmadığı görülmektedir. Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.