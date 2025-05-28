İçişleri Bakanlığı'ndan İlçe Sınıflarında Yeniden Düzenleme

İçişleri Bakanlığının, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Tebliği ile bazı ilçelerin sınıfları yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan, yönetmeliğin ekinde ilçe sınıflarını düzenleyen cetvelde yapılan değişikliklere göre, üçüncü sınıftaki Şanlıurfa'nın Karaköprü ile Kırıkkale'nin Yahşihan ilçeleri 2, dördüncü sınıfta bulunan Giresun'un Piraziz ve Sivas'ın Zara ilçeleri 3, aynı sınıftaki Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi 6, beşinci sınıfta olan Giresun'un Dereli ilçesi 4, altıncı sınıftaki Giresun'un Güce, Sivas'ın Gölova ve Hafik ilçeleri 5. sınıfta yer aldı.