İçişleri Bakanlığı'ndan Doğu ve Güneydoğu Anadolu için Kuvvetli Yağış Uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde etkili olması beklenen kuvvetli yağış sonucu meydana gelebilecek ulaşımda aksama, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Bakanlık, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere yer vererek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde etkili olması beklenen yağışa ilişkin uyarıda bulundu.

Bugün akşam saatlerinden sonra Malatya'da, gece saatlerinden sonra Elazığ'da, sabah saatlerinde Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum'un güneyinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Yarın Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli sağanak, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de de yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı ifade edildi.

Yağışın, 1700-1800 metre rakım üzeri yükseklikte kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
