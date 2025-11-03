Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Dev Operasyon: 539 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele çerçevesinde 59 il merkezli yapılan operasyonda 539 şüphelinin yakalandığını ve 190'ının tutuklandığını duyurdu. Operasyonlar, çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlara yönelik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 59 il merkezli operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını, 190'ının tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 59 il merkezli 10 gündür süren operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını, 190'ının tutuklandığını, 111'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini bildiren Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu yaklaşık 404 milyon lira değerinde 7 adet şirket, 3 adet konut ve 5 adet arsaya el konuldu. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.