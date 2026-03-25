24 ildeki DEAŞ operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı /Haber eklendi

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve başsavcılıkların koordinasyonunda 24 ilde düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 88 şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracıyla finansal destek sağladıkları ve sanal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
