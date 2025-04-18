İçişleri Bakanlığı'ndan Büyük Operasyon: 158 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli operasyonlarda, 6 organize suç örgütü üyesi 158 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet savcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu; S.B., H.Y. ve A.B. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 32 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten yaralama', 'Silahla tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haber: ANKARA,