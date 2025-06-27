İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için sarı uyarı

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İçişleri Bakanlığı, meteorolojik verilere dayanarak yarın 9 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı uyarı yapıldığını açıkladı. Ulaşımda aksama ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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