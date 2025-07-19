İçişleri Bakanlığı'ndan 4 İl için Sarı Kodlu Uyarı
İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Ankara'nın kuzeydoğusunu etkileyen gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu. Sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Bu bölgeler için "sarı" kodlu uyarı verildiği belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel