İçişleri Bakanlığı'ndan 4 İl için Sarı Kodlu Uyarı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Ankara'nın kuzeydoğusunu etkileyen gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu. Sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Bu bölgeler için "sarı" kodlu uyarı verildiği belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı

Milyonlar seçti, en güzel kadın unvanı Türk oyuncunun oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Adana! 3'üncü kardeş doğdu, bu sayede bir nesil kurtuldu

3'üncü kardeş doğdu, bu sayede bir nesil kurtuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.