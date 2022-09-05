İçişleri Bakanlığı'ndan '2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine, '2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öncelik dereceliler başta olmak üzere okullardaki güvenliğin azami ölçüye çıkarılması amacıyla okullara kurulan güvenlik kameraları kontrol edilecek ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'ne entegrasyonu tamamlanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre genelgede, yeni eğitim öğretim döneminde çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimini güvenli bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlarla narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, okul yakın çevresinde ve dışında bulunan mekanlar göz önünde bulundurularak denetim faaliyetleriyle algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarının önlenmesinin önem arz ettiği vurgulandı. Bu kapsamda genelge 'trafik tedbirleri' ve 'genel emniyet ve asayişe ilişkin tedbirler' olmak üzere 2 başlıkta toplandı.

Motosikletli asayiş timleri, narkotimler ile ihtiyaç duyulan diğer ekipler, okul önleri ve çevresinde görevlendirilecek. Narkorehber eğitimlerinin, başta öncelikli okullarda görev yapan okul yöneticileri, öğretmenler ve tüm okul ve kurum çalışanlarıyla velilere verilmesine yönelik eğitim programları hazırlanacak.