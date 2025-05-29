İçişleri Bakanlığı'ndan 14 ile Sarı Meteorolojik Uyarı

İçişleri Bakanlığı, yarın 14 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, Ankara'nın güney ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Yarın batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları uyarısında bulunuldu.