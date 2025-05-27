İçişleri Bakanlığı'ndan 11 İle Sarı Meteorolojik Uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan 11 İle Sarı Meteorolojik Uyarı
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İçişleri Bakanlığı, yarın 11 il için gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. İlgili illerde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, yarın 11 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın gök gürültülü sağanak nedeniyle 11 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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