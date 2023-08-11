İçişleri Bakanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında İçişleri Bakanlığı'nda atamalar gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'na Okay Memiş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında İçişleri Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na Okay Memiş; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne, İbrahim Taşyapan; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, İbrahim Akın ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, Mustafa İspirgil.