İçişleri Bakanlığı Mabel Matiz Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel