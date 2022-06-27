İçişleri Bakanlığı: Kastamonu'da Sel Nedeniyle Evinde Mahsur Kalan Felçli Mustafa Çelik Kurtarıldı İçişleri Bakanlığı, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Yunus köyünde sel nedeniyle evinde mahsur kalan felçli Mustafa Çelik’in kurtarıldığını ve Doğanyurt Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yunus köyünde sel nedeniyle evinde mahsur kalan felçli Mustafa Çelik'in kurtarıldığını ve Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı. Batı Karadeniz'de bugün etkili olan sağanak yağışın ardından Kastamonu'daki Zarbana Çayı'nın suları yükseldi ve sel meydana geldi. İnebolu'nun Yunus köyünde yaşayan felçli Mustafa Çelik, sel nedeniyle evinde mahsur kaldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mustafa Çelik'in jandarma, AFAD ve 112 acil ekipleri tarafından kurtarıldığı ve Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. ANKA / Güncel İçişleri Bakanlığı Mustafa Çelik Kastamonu Güncel Haberler

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