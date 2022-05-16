İçişleri Bakanlığı: Işid'li Canlı Bomba Şanlıurfa'da Yakalandı - Haberler

ŞANLIURFA (ANKA) - İçişleri Bakanlığı, 'yalnız kurt eylemi' hazırlığı yapan IŞİD'li canlı bomba Beşşar El Mızhen'in Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'in 'yalnız kurt eylemi' yapmayı planlayan Ebi Enes El Kahtani kod adlı canlı bombası Beşşar El Mızhen'in Şanlıurfa'da yakalandığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede, IŞİD terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman tespit edildi. Bu tespitin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda örgütsel dokümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı. Ebi Enes El Kahtani kod adlı Beşşar El Mızhen isimli şahıs, Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü'nce yakalanarak gözaltına alındı. Mızhen'in ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal el geçirildi. El Mızhen'in, örgüt adına Türkiye'de 'yalnız kurt eylemi' ve canlı bomba saldırısı hazırlığı yaptığı belirtildi.