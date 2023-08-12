İçişleri Bakanlığı, Hatay'da Şebeke Suyu Sorununu Çözmek İçin 100 Milyon Lira Destek Verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da az hasarlı ev ve iş yerlerine şebeke suyunun ulaştırılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın 100 milyon liralık destekte bulunduğunu açıkladı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yerlikaya, Hatay'da şebeke suyunda yaşanan sıkıntının çözülmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Bakan Yerlikaya, "Hatay'da depremden sonra şebeke suyu ile ilgili sorun vardı. Bazı yerlerde su akıyor, bazı mahallelerde, sokaklarda su akmıyordu. Bununla ilgili Devlet Su İşlerimizin büyük bir gayreti oldu. Suyun kaynağından depolama alanına gelmesiyle ilgili gerçekten güçlü çalışmalar oldu. Ama depolama alanından, şebeke hattından hanelerimize ticari alanlara gitmeyle ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Bu durumla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak, AFAD olarak ve Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak yine Tarım ve Orman Bakanlığı olarak valiliğimizin buradaki gayretleriyle bir araya gelen birimler İLBANK, AFAD, DSİ, HATSU ve KOSKİ hep birlikte hanelerimize, yani az hasarlı, hasarsız binalarımıza gerek ticari, gerekse evlerimize suyu düzenli olarak nasıl verebiliriz, bununla ilgili toplantı yapıldı. Bu toplantı sonucunda arkadaşlar bizden destek istediler. İçişleri olarak 100 milyon lira verdik. Biliyorsunuz daha önce hem ayni hem de 35 milyon lira vermiştik. Onun üzerine 100 milyon lira daha verdik ve gelinen nokta şu; 10 günden beri arkadaşlarımız su şebekesinin her bir boyutunda çalışıyorlar. Kör tapa dediğimiz, yani burada herhangi bir su gerekmeyen durum var. Binalar yıkılmış, su boşa akmasın. O suyun israf olmaması için oraya kör tapa koyuyoruz. İlerlediğimiz zaman yanı başımızda karşımıza gelen sokakta, caddede hasarsız, az hasarlı binayı gördüğümüz veya ticaret mekanları gördüğümüz zaman, kamu kurumu gördüğümüz zaman burada su düzenli akmamayla ilgili ne varsa açıyoruz. Tek tek tamiratlarımızı yapıyoruz ve oraya düzenli olarak su şebekesini veriyor hale getiriyoruz. Arkadaşlarımız sıcakta gündüz gece demeden gerçekten cansiperane çalışıyorlar. Biz her zaman onların yanındayız ve maddi desteğimizi veriyoruz. İnşallah bu çalışmayı da kısa zaman içerisinde bitirip, bütün hasarsız evlerimizin, bütün az hasarlı evlerimizin sularının tam zamanlı olarak akmasını sağlayacağız. Elektrikle ilgili, doğalgazla ilgili de bu yönde çalışmaların çok ciddi mesafe aldığını da biliyorsunuz. Bunun da takipçisiyiz" dedi.

Reyhanlı ilçesinde artan nüfus nedeniyle su kaynağının yetersiz kalması üzerine 15 gün içerisinde sıfırdan yeni şebeke sistemi kurulacağı bilgisini de veren Bakan Yerlikaya, "Biliyorsunuz Reyhanlı'mızın nüfusu bir anda 200 binden 400 bini aştı. Dolayısıyla mevcut su kaynağı ihtiyacın altında kaldığı için 8 kuyu açıldı. 8 kuyuda şükürler olsun çok mükemmel su kaynağı bulundu. Dolayısıyla şimdi yeniden sıfırdan şebeke yapmamız lazım. İLBANK, az önce buraya gelirken Özhaseki Bakanımızla da görüştük. Bütün her şeyimiz hazır. Kaynakla da ilgili bir sıkıntımız vardı. Biz AFAD olarak, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 100 milyon lira yine destek olduk. Cumhurbaşkanlığımıza hemen telefonla arz ettik. Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. 250 milyon liralık kısmı da hemen temin edildi. İLBANK, ihaleye pazartesi günü çıkacak. Bakan Özhaseki'nin sözü, Reyhanlı'nın 15 gün içerisinde bütün su şebekesinin yapım süreci de sıfırdan başlayacak. Buradan da Reyhanlılı kardeşlerimize bu müjdeyi veriyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY