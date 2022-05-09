İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist...
AA - Aykut Karadağ - Güncel
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İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı : Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Aykut Karadağ - Güncel