İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist...

AA - Aykut Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist...

İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı : Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Dağı, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title