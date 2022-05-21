İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Abluka operasyonlarında 1'i terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, 'ara-bul-yok et' stratejisiyle 15 Nisan'da Eren Abluka operasyonları başlatıldı. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 8 bin 266 personelin görev aldığı Eren Abluka operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor.

Eren Abluka operasyonlarının genişleyerek devam edeceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel