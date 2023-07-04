İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı foto-film şubelerini kapatma talebini onayladı

TAMER ARDA ERŞİN

İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, il emniyet müdürlüklerine bağlı foto-film şubelerinin kapatılması yönündeki talebine, mayıs ayında olumlu yanıt verdiği ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, il emniyet müdürlüklerine bağlı foto-film şubelerinin kapatılmasını talep ettiği öğrenildi. Talep üzerine İçişleri Bakanlığı'nın mayıs ayında, foto-film şubelerinin kapatılması için onay verdiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; il emniyet müdürlüklerinde kendi arşivini tutan her bir birim, ayrıca foto-film şubelerden bilgi ve belge talebinde bulunuyordu. Bunun bir iş yoğunluğu oluşturduğu gerekçesiyle, il emniyet müdürlüklerine bağlı foto-film şubelerin kapatılması ihtiyacının ortaya çıktığı öğrenildi. Yeni yapılanmada, her bir birimin kendi arşivini tutmaya devam edeceği; foto-film şubelerde görevli personelin de diğer birimlere yönlendirileceği belirtildi. Bu personele önce şube tercihinde bulunma hakkının tanındığı ifade edildi. Foto-film şubelerde çalışan personelin çoğunlukla güvenlik şubelerde görevlendirildiği aktarıldı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son olarak geçen yıl fotoğraf makinası ve malzemesi için ihaleye çıktığı görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı için alınan fotoğraf makinalarına toplamda 8 milyon 167 bin lira harcandı.

İhaleyi kazanan firmalardan birinin ayrıca; Danıştay, Cumhurbaşkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Savunma Sanayi Başkanlığı, TRT, Halkbank, Devlet Malzeme Ofisi, Ziraat Bankası, İçişleri Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın açtığı ihaleleri de kazandığı görüldü.

Söz konusu ihaleyi kazanan diğer firmanın internet sitesinde, şirketin ayrıca kumar oynan casinolarda CCTV sistemleri, yüz tanıma sistemleri kurduğu görüldü. Sitede, "Casinoların güvenliği, ziyaretçilerin güvenliği için oldukça önemlidir. Bu nedenle, güvenlik sistemleri sadece kumarhaneler için değil, aynı zamanda ziyaretçilerin de güvenliği için son derece önemlidir" bilgileri yer aldı.