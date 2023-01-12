İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in kamu personeli olmadığına ilişkin SGK dökümlerini paylaştı Açıklaması Güncel Haberler İçişleri Bakanlığından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığına ilişkin SGK dökümleri paylaşıldı. İçişleri Bakanlığından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığına ilişkin SGK dökümleri paylaşıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Emin Şen'in, Bakanlık Müşaviri ve 657'ye tabi devlet memuru olduğu yönündeki haberlerin kasıtlı şekilde sürdüğü belirtildi. Emin Şen'in, SGK dökümünün paylaşıldığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığı SGK dökümlerinde çok açık şekilde görülecektir." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA / Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu Emin Şen Güncel Haberler

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