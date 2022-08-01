İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu - Haberler

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı ; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılan ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmalarıyla, Mardin/Nusaybin sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Söz konusu örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 2022 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 63'e ulaştı.

(Ali Nargüner - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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