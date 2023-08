İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da '30 Ağustos' filmi çekti

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı vesilesiyle çekimleri Diyarbakır'da yapılan kısa film hazırlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı 5 dakikalık kısa filmde, Diyarbakır'da yaşayan Mehmet dede, 26 Ağustos sabahı saat 05.30'da torunu Mehmet'i Diyarbakır surlarındaki Keçi Burcu'na getirip, Büyük Taarruz'un başlangıcını anlattı. Mehmet dede, "Bundan tam 101 yıl önce saat 05.30'da Mustafa Kemal Paşa, Kocatepe sırtlarında 'Allah Türk milletini ve ordusunu koruyacaktır. Vakit tamam, inşallah zafer bizimdir' dedi. Topçularına ateş emrini verdi. ve zafere giden yol o topçu ateşleriyle başladı. İşte senin büyük deden de o topçulardan biriydi" ifadelerini kulandı. Ardından da dede ve torun, burçta bulunan Türk bayrağına selam verdi.

ATATÜRK'ÜN TÜRK ASKERİNE MESAJI

Filmin sonunda ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, zafer sonrası Türk askerine verdiği şu mesaj aktarıldı: "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. İnancınla, imanınla, emre uymanla, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en aziz bir borç bilirim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri olan bir millete, yad elleri altında köle olmak mümkün değildir. Savaş meydanlarında eşsiz kahramanlıklar ve yiğitlikler göstermiş olan subaylarımızın, askerlerimizin ve komutanlarımızın her birinin ayrı ayrı bir hikaye, bir destan oluşturan harekatlarını, tam bir saygı ve övgüyle anıyorum. ve bu yiğitlik meydanlarında Allah'ın rahmetine kavuşan şehitlerimizin şerefli ruhlarına hep beraber Fatihalar gönderelim."