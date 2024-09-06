İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
İçişleri Bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, 'Merkez teşkilatı' kısmının 'Personel Genel Müdürlüğü' olarak değiştirilmesine karar verildi.
(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete' de yayımlanan kararla, İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde yer alan "Merkez teşkilatı" kısmının "personel Genel Müdürlüğü" bölümünün birinci satırı "Personel Genel Müdürlüğü" ve "Bakan" şeklinde değiştirilmesine karar verildi.
Buna göre; yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürülüğe giren yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütecek.