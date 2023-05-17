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İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin seçimden hemen sonra otelden çıkarılması iddialarına soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin seçimden hemen sonra otelden çıkarılması iddialarına soruşturma başlattı

Güncel Haberler

İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer sorumlular hakkında depremzedelerin seçimden hemen sonra kaldıkları otelden çıkarılmaya çalışıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı, "depremzedelerin seçimden hemen sonra kaldıkları otelden çıkarılmaya çalışıldığı" iddialarına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar hatırlatıldı.

Açıklamada, "İddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı Tekirdağ Güncel Haberler

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