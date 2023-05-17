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İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin kaldıkları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri...

İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin kaldıkları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri...

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İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin kaldıkları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin kaldıkları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı Güncel Haberler

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