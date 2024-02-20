İçişleri Bakanlığı, DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Erzurum ve Düzce'de gerçekleştirilen 'Bozdoğan-5' operasyonlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüpheliler arasında Irak'ın Anbar bölgesinde faaliyet gösteren sözde emirler de bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-5" operasyonlarında Erzurum ve Düzce'de 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.
2014-2017 yılları arasında Irak'ın Anbar bölgesinde faaliyet yürüten sözde emirlerin de aralarında bulunduğu 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.