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İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu Ramo Muhammed El Hamed ile sözde istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının Suriye sınırında...

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İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu Ramo Muhammed El Hamed ile sözde istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının Suriye sınırında...

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu Ramo Muhammed El Hamed ile sözde istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının Suriye sınırında yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu Ramo Muhammed El Hamed ile sözde istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının Suriye sınırında yakalandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

İçişleri Bakanlığı Suriye Güncel Haberler

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