İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu Ramo Muhammed El Hamed ile sözde istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının Suriye sınırında... Güncel Haberler İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu Ramo Muhammed El Hamed ile sözde istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının Suriye sınırında yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu Ramo Muhammed El Hamed ile sözde istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının Suriye sınırında yakalandığını bildirdi. Güncel Kaynak: AA / Sefa Şahin İçişleri Bakanlığı Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu Ramo Muhammed El Hamed ile sözde istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının Suriye sınırında... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.