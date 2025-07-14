İçişleri Bakanlığı: Atatürk Fotoğraflarının Kullanım Yasağı İddiası Gerçeği Yansıtmıyor

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İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Atatürk fotoğraflarının kullanılmasının yasak olduğu iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Bakanlık, etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı, bazı sosyal medya ve haber sitelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 25 Haziran 2025'te bir genelge yayımlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu genelgede tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesinin gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak' olduğu iddiası alçak bir iftiradır. İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin her genelgede 'Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi' gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç, 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece Türk bayrağının kullanılmasıdır."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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